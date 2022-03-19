"Моліться, лєтуни": розвідка видобула список пілотів Росії, які бомбять Україну

Всього у списку 406 імен

Українські розвідники змогли здобути перелік імен російських окупантів, які щодня піднімаються в українське небо, щоб бомбити мирне населення. Українські військовослужбовці пропонують окупантам самим скласти зброю та здатися в полон, щоб зберегти своє життя, інакше помста буде страшною.

Подробиці повідомили у пресслужбі ГУ розвідки України.

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Документ, який отримали наші захисники, стосується 559-го бомбардувального авіаполка. Він дислокується у військовій частині №75392 Морозовська, що у Ростовській області. Загалом у списку 406 імен — від командирів до пілотів, інженерів та техніків. На кожного з тих, хто приклав руку до бомбардування української землі, чекає справедливе покарання за скоєний військовий злочин.

"Краще моліться, "лєтуни", щоб вам, як і вашим колегам, катапульту в літаку відключили! Бо якщо ви виконали хоча б один злочинний наказ — начувайтесь!" – попередили українські розвідники.

Частина списку військовослужбовців Росії

З технічних причин ми не можемо викласти повний список імен російських "авіаторів" на нашому сайті, але з ним можна ознайомитись на веб-порталі ГУР.

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Додамо, що станом на ранок 19 березня в "колекції" збитих повітряних російських суден налічувалося 95 літаків та більше сотні вертольотів. Українські зенітники, навідники ППО та пілоти охороняють спокій нашого українського неба.