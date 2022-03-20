Наступать на Мариуполь россияне больше не хотят: бойцы "АЗОВа" провели контратаку

Оккупантам не хватает сил на штурм Мариуполя, поэтому они продолжают ровнять его с землей

Украинские военные продолжают наносить ощутимые удары по оккупантам и в субботу, 19 марта, совершили контратаки на запорожском направлении и из осажденного Мариуполя.

Об этом рассказал советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире "1+1".

По его словам, на запорожском направлении были уничтожены до 60 оккупантов и несколько единиц техники.

Также на Денисенко указал, что на белорусском направлении местны партизаны вывели из строя железную дорогу, которая ведет в Украину.

В то же время, говорит он, бойцы полка "АЗОВ" вместе с защитниками Мариуполя провели контрвылазку на позиции россиян и ликвидировали до 50 оккупантов вместе с несколькими единицами боевой техники.

Больше ясности внес заместитель командира "АЗОВа" с позывным Калина, который в своем традиционном обращении рассказал, что бойцы его подразделения совершили рейд на командный пункт и пункт тылового обеспечения и уничтожили там командный состав, пехоту и склады с боеприпасами.

Всего за сутки россияне потеряли до 50 человек пехоты, 2 танка, 2 БТР, 1 МТЛБ и несколько грузовиков. Еще один БТР оккупанты бросили в поле.

По его словам, из-за масштабных потерь россияне уже не желают проводить наступление на Мариуполь и уже не имеют необходимых сил для этого. Из-за этого оккупанты ежедневно подвергают город артиллерийским обстрелам и воздушным ударам.

Как сообщалось ранее, за неделю оккупанты похитили несколько тысяч мариупольцев и насильно вывезли их в отдаленные регионы россии.

Не лучше ситуация у тех, кому удалось вырваться из города во временно оккупированные Мангуш и Мелекино. Тысячи беженцев остались без еды.