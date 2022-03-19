россия потеряла еще два "супервертолета" и десятки солдат

россия потеряла еще два новейших вертолета и десятки солдат

Российские оккупационные войска получили жесткий отпор от украинских защитников на Запорожском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что там был сбит один вертолет Ка-52 и нанесены повреждения еще одному. Также там были уничтожены несколько единиц боевой техники, а также ликвидировано около 60 оккупантов.

Кроме того, сообщается, что еще один Ка-52 был уничтожен в Киевской области.

Как сообщалось ранее, в Генштабе обнародовали видео с доказательствами уничтожения авиации противника в небе над Украиной.

А тем временем разведка сообщила, что смогла добыть имена всего состава 559 бомбардировочного авиаполка ВКС россии, который совершает налеты на украинские города.

Стоит отметить, что боевые действия сопровождаются большими потерями для оккупационных сил, поэтому россия уже начала перебрасывать в Беларусь резервы из Дальнего Востока. В настоящее время наиболее "жаркие" бои проходят на территориях вблизи Изюма, Николаева, Херсона, Волновахи и Мариуполя, в то время, как накануне украинские защитники нанесли мощные удары по врагу в Сумской и Николаевской областях.