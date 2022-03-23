Війна — день 28: росія вже втратила в Україні більше, ніж за всі роки в Афгані, але продовжує агресію

Оперативно про головне 23 березня

Україна 28 добу протистоїть російським окупантам. За неповний місяць росіяни зазнали більших втрат у живій силі та військовій техніці, ніж СРСР за 10 років вторгнення до Афганістану. Зокрема, над Маріуполем ЗСУ відзначили своєрідний ювілей — збили сотий російський літак, а пізніше цей рахунок поповнився ще двома ворожими машинами. Незважаючи на ці втрати путінські війська не припиняють спроб захоплення великих міст України, використовуючи практично будь-які засоби, включаючи обстріли об’єктів інфраструктури та просто житлових будинків. Також залишається загроза вторгнення в Україну військ білоруського диктатора Олександра Лукашенка. При цьому на міжнародній арені росія продовжує посилювати конфронтацію з країнами Заходу, зокрема з Польщею. У відповідь польський президент планує запропонувати НАТО "дати по руках путіну" в Україні.

У цій трансляції 23 березня "Телеграф" повідомляє про найважливіші події в Україні. Більш оперативні дані у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 У Києві після опівночі почали лунати численні вибухи. Імовірно, працює ППО. Про будь-які руйнування нині інформації немає.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, 22 березня протиповітряна оборона завдала ворогові суттєвих втрат у повітрі:

літаки – 6;

вертольоти – 1;

БПЛА (ОТР) — 5;

крилаті ракети – 5.

Крім того, ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдавати ударів по наземних цілях по скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

00:00 В Україні повідомили про підозру у вбивстві мирного жителя та неодноразове зґвалтування його дружини російському окупанту.

"За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського району вдерся до приватного будинку та застрелив господаря дому. У подальшому, він разом із іншим військовослужбовцем країни-агресора, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка знаходилася разом з потерпілою. На теперішній час мати з дитиною перебувають у безпеці. Підозрюваного оголошено в розшук до суду подано клопотання про затримання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія Росії зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде у дефолт, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".

Події російсько-української війни за 18 березня "Телеграф" розписав у матеріалі: "Війна — день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує".

Про те, що відбувалося 19 березня, можна дізнатися у статті: "Війна — день 24: країни формують "антипутинський щит", але окупанти продовжують знущатися з України".

Також ви можете ознайомитись з інформацією за 20 березня у матеріалі: "Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення".

Події російсько-української війни за 21 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а росія влаштовує нові провокації та обстріли".

Інформацію за 22 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста".