НАТО озвучило свою цифру втрат росіян в Україні

У росії не озвучують втрати в Україні.

За 28 днів повномасштабної війни в Україні загальні втрати росіян можуть сягати 40 тисяч людей.

Про це повідомляє російська служба BBC на своєму telegram-каналі з посиланням на представника Північноатлантичного Альянса (НАТО).

Кореспондент "Голосу Америки" повідомляє, що представник НАТО в середу, 23 березня, сказав на брифінгу, що втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, рахуючи з пораненими, зниклими безвісти та полоненими — до 40 тисяч. Додамо, що представник НАТО посилався на дані з відкритих джерел, а також на офіційну статистику української влади, згідно з якою росіяни в Україні втратили вбитими вже більше людей, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

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В BBC зазначили, що в умовах війни оперативно перевірити заяви сторін про чужі втрати та свої успіхи найчастіше неможливо.

Нагадаємо, 23 березня в НАТО знову заявили, що не вводитимуть війська в Україну. У росії днями заявили, що воюватимуть проти миротворців НАТО, якщо ті увійдуть до України.