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Ніхто ще так не знищував росіян: втрати в Україні порівняли із втратами в Афганістані

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Підбита російська техніка Новина оновлена 22 березня 2022, 21:56
Підбита російська техніка

Росіяни втратили в Україні солдатів більше, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

У вівторок, 22 березня, на 27-й день повномасштабного вторгнення рф Україну в мережі з’явилося порівняння втрат росіян у нашій країні, а також втрат СРСР в Афганістані.

Відповідну інфографіку представили в "Армія Inform".

На представленій інфографіці видно, що росіяни втратили більше людей, танків, броньованих машин. Крім того, на війні в Україні було ліквідовано шість генералів, проти 5 на війні в Афганістані.

Втрати СРСР за 10 років війни проти Афганістану (ліворуч). Втрати Росії за 26 днів війни проти України (праворуч).

Втрати росіян в Україні порівняли із втратами СРСР в Афганістані
Втрати росіян в Україні порівняли із втратами СРСР в Афганістані

На telegram-каналі "Несемося" зазначили, що росіяни ніколи не втрачали стільки людей на війні.

"Тобто — це вивчатимуть саме ось так. Так це увійде до підручників. Враховуючи, що росіяни все ще намагаються щось зробити, цифри збільшуватимуться з такою ж швидкістю, поки хтось у Москві не зрозуміє, що війну проти України виграти неможливо. Байден говорив, що Україна буде другим Афганістаном для росії. Вона ним стала лише за 26 днів. Абсолютна ганьба росії", — повідомили під інфографікою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти у вівторок знищили залізничну станцію на Дніпропетровщині.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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