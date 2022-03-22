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Росіяни знищили залізничну станцію на Дніпропетровщині, є жертва

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Залізнична станція Новина оновлена 22 березня 2022, 20:36
Залізнична станція

Під час обстрілу загинула одна людина.

Російські окупанти на 27-день війни в Україні завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Павлоград у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу знищено залізничну станцію Павлоград-2, без жертв не обійшлося.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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За словами Резніченка, залізничну станцію Павлоград-2 було повністю знищено. На місці зруйновано залізничне полотно та колії, загинула одна людина.

Також відомо, що під час бомбардування з рейок зійшли 15 вантажних вагонів. Рух станцією зупинили на невизначений час.

Нагадаємо, що у мережі після публікації зведення Міноборони РФ заговорили про те, що росіяни можуть почати бомбити Дніпро.

Також ми писали, що у Дніпрі заступник мера Михайло Лисенко запропонував ховати "кадирівців" зашитими у свинячих шкурах. Вся річ у тому, що російська влада не поспішає вивозити тіла вбитих солдатів з України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Білорусі олександр лукашенко, який підтримав путіна у війні проти України, дозволив рашистам перевозити ракети білоруською залізницею.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Павлоград #Станція #Окупанти #Залізниця
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