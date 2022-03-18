Дніпро може стати ціллю російської авіації – у мережі обговорюють заяву росії

Окупанти можуть вдарити по лікарні у Дніпрі

Жителям Дніпра, схоже, варто бути готовим до чергових ударів російської авіації по цивільній інфраструктурі.

На це вказав блогер, який пише під нікнеймом "Фашик Донецький".

Він звернув увагу на свіже зведення Міноборони росії, в якому зазначено, що нібито СБУ замінувала лікарню в Дніпрі та планує її підірвати, коли там пролітатиме літак окупантів.

"Я так розумію, ці йо**уті зібралися лікарню імені Мечникова фугасними бомбами рознести", — написав блогер.

Як повідомлялося раніше, 9 березня окупаційні війська скинули бомби на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі, через що постраждали вагітні жінки та діти.

Проте російська пропаганда після цього почала видавати безглузді виправдання. У Міноборони Росії заявили, що обстріли були "повністю зрежисовані" Україною і ніякого бомбардування не було, а в МЗС країни тим часом заявили, що нібито там була база "Азова" і тому туди було завдано авіаудару.

А в держдумі Росії взагалі заявили, що бійці "Азова" нібито вигнали з лікарні всіх цивільних, а всі фото та відео з постраждалими зробили професійні актори.