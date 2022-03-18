Укр

Днепр может стать целью российской авиации - в сети обсуждают заявление россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Оккупанты уже разбомбили Мариуполь Новость обновлена 18 марта 2022, 20:46
Оккупанты уже разбомбили Мариуполь

Оккупанты могут ударить по больнице в Днепре

Жителям Днепра, похоже, стоит быть готовыми к очередным ударам российской авиации по гражданской инфраструктуре.

На это указал блогер, пишущий под никнеймом "Фашик Донецкий".

Он обратил внимание на свежую сводку Минобороны россии, в которой указано, что якобы СБУ заминировала больницу в Днепре и планирует ее взорвать, когда там будет пролетать самолет оккупантов.

"Я так понимаю, эти еб**утые собрались больницу имени Мечникова фугасными бомбами разнести", — написал блогер.

Как сообщалось ранее, 9 марта оккупационные войска сбросили бомбы на детскую больницу и роддом в Мариуполе, из-за чего пострадали беременные женщины и дети.

Однако российская пропаганда после этого начала выдавать нелепые оправдания. В Минобороны рф заявили, что обстрелы были "полностью срежиссированы" Украиной и никакой бомбардировки не было, а в МИД страны тем временем заявили, что якобы там находилась база "Азова" и потому туда был нанесен авиаудар.

А в госдуме россии и вовсе заявили, что бойцы "Азова" якобы выгнали из больницы всех гражданских, а все фото и видео с пострадавшими сделали профессиональные актеры.

Теги:
#Украина #Россия #Днепр
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