По Днепру впервые за время войны нанесли авиаудар: момент сняли на видео

В Днепре тоже прогремели взрывы.

В пятницу, 11 марта, первые с начала полномасштабной войны в Днепре прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром.

Как сообщает ГСЧС, около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.

Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

Момент взрыва попал на видео.

Также уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре.

Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако есть видео, на котором слышны взрывы. Когда прогремел взрыв, в городе были включались сирены.

Спасатели публикуют последствия авиаудара по Днепру

По предварительным данным, погиб один человек.

Ранее, в взрывы прогремели в Луцке. Кроме того взрывы слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.