Укр

По Днепру впервые за время войны нанесли авиаудар: момент сняли на видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Момент взрыва попал на видео Новость обновлена 11 марта 2022, 07:25
Момент взрыва попал на видео

В Днепре тоже прогремели взрывы.

В пятницу, 11 марта, первые с начала полномасштабной войны в Днепре прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром.

Как сообщает ГСЧС, около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.

Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

Момент взрыва попал на видео.

Также уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре.

Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако есть видео, на котором слышны взрывы. Когда прогремел взрыв, в городе были включались сирены.

Спасатели публикуют последствия авиаудара по Днепру
Спасатели публикуют последствия авиаудара по Днепру
По предварительным данным, погиб один человек.
По предварительным данным, погиб один человек.

Ранее, в взрывы прогремели в Луцке. Кроме того взрывы слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.

Теги:
#Россия #Днепр #Взрывы
Момент взрыва попал на видео
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