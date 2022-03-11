По Днепру впервые за время войны нанесли авиаудар: момент сняли на видео
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В Днепре тоже прогремели взрывы.
В пятницу, 11 марта, первые с начала полномасштабной войны в Днепре прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром.
Как сообщает ГСЧС, около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.
Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.
Момент взрыва попал на видео.
Также уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре.
Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако есть видео, на котором слышны взрывы. Когда прогремел взрыв, в городе были включались сирены.
Ранее, в взрывы прогремели в Луцке. Кроме того взрывы слышали в Ровенской области и Харькове. В последнем оккупанты ночью обстреляли ядерную установку.
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