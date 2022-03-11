Оккупанты обстреляли ядерную установку в Харькове: детали

Персонал установки устанавливает масштабы повреждений

Оккупанты вновь обстреляли Харьков, вследствие чего под удар попала исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов".

Об этом сообщила пресс-служба Госинспекции по ядерному регулированию (ГИЯР).

"По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время персонал установки пытается оценить характер и масштабы повреждений.

Установка уже попадала под обстрелы 6 марта из-за чего зданию были нанесены повреждения, а также была уничтожена подстанция.

"До начала агрессии рф ЯПУ "Источник нейтронов" находилась на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом", — сообщили в ГИЯР.

Как сообщалось ранее, оккупанты не впервые ставят мир на грань катастрофы. Так в ночь на 4 марта, в ходе обстрелов Запорожской АЭС было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Также сообщалось, что в прилегающем здании из-за этого начался пожар.

В связи с этим президент Украины призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

Кроме того опасной остается обстановка на Чернобыльской АЭС. Вследствие ЧП станция была отключена от электричества, а ремонт провести невозможно из-за боев.