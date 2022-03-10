Ситуация очень тяжелая: оккупанты в Харькове разрушили 400 многоэтажек (фото)

Жителей города пытаются разместить в других местах.

Украина пятнадцатый день подряд отбивает дерзкие атаки российских захватчиков, которые, несмотря на все утверждения "по гражданским не стреляем", разрушили несколько украинских городов. Сильные разрушения получил Харьков, который оказался под обстрелами почти с первого дня войны — там было повреждено 400 многоэтажек.

Об этом в эфире телемарафона "UAвместе" сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, ситуация в городе очень тяжелая и сейчас местные власти пытаются обеспечить людям, жилье которых было уничтожено, крышу над головой.

"Очень многих интересует вопрос, а где мы будем жить. Ситуация очень тяжелая. Мы уже продумываем, где разместить людей. 400 многоэтажных домов уже разрушены вражеской армией", — сообщил мэр Харькова.

Разрушенные многоэтажки Харькова

Центр Харькова после попадания в него снаряда рашистов

Напомним, что за минувшие сутки во время очередного авианалета оккупантов на Харьков снаряд попал в ТРЦ "Никольский", расположенный на улице Пушкинской. В здании произошел пожар, охвативший 4 этаж и кровлю.

Так выглядит ТРЦ "Никольский" сейчас

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 марта российские военные запустили ракету в Харьковскую областную администрацию, часть здания была уничтожена. Кроме того, от постоянных ракетных обстрелов в городе разрушены дома, школы, садики и больницы.

А с начала вторжения в Украину российские захватчики повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 украинских населенных пунктов.