В Харькове оккупанты ударили ракетами по консульству европейской страны

Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города.

В воскресенье, 6 марта, в результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову, было уничтожено почетное консульство Албании в Харькове.

Об этом сообщает издание Еuractiv.

Консульство опубликовало сообщение о нападении, подтвердив, что его сотрудники в безопасности и никто не пострадал. Министерство иностранных дел Албании уже осудило нападение в Twitter.

Отметим, что россия внесла Албанию в так называемый свой "список врагов" с Черногорией и Северной Македонией. рф обвиняет три страны в действиях против Кремля.

Ранее от вражеских обстрелов по Харькову пострадало и почётное консульство Азербайджана. Здание на ул.Ярослава Мудрого подверглось ракетному обстрелу.

Напомним, что 1 марта российские военные запустили ракету в Харьковскую областную администрацию, часть здания была уничтожена.

Кроме того, от постоянных ракетных обстрелов в городе разрушены дома, школы, садики и больницы.

Так с начала вторжения российские захватчики повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 украинских населенных пунктов.