Укр

В Харькове оккупанты ударили ракетами по консульству европейской страны

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Почетное консульство Албании в Харькове до обстрела Новость обновлена 08 марта 2022, 11:00
Почетное консульство Албании в Харькове до обстрела

Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру города.

В воскресенье, 6 марта, в результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову, было уничтожено почетное консульство Албании в Харькове.

Об этом сообщает издание Еuractiv.

Консульство опубликовало сообщение о нападении, подтвердив, что его сотрудники в безопасности и никто не пострадал. Министерство иностранных дел Албании уже осудило нападение в Twitter.

Отметим, что россия внесла Албанию в так называемый свой "список врагов" с Черногорией и Северной Македонией. рф обвиняет три страны в действиях против Кремля.

Ранее от вражеских обстрелов по Харькову пострадало и почётное консульство Азербайджана. Здание на ул.Ярослава Мудрого подверглось ракетному обстрелу.

Напомним, что 1 марта российские военные запустили ракету в Харьковскую областную администрацию, часть здания была уничтожена.

Кроме того, от постоянных ракетных обстрелов в городе разрушены дома, школы, садики и больницы.

Так с начала вторжения российские захватчики повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 украинских населенных пунктов.

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#Харьков #Консульство #Обстрелы
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