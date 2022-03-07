Укр

Российские захватчики атаковали 202 школы и более 1500 жилых домов — Подоляк

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Уничтоженная школа в Житомире Новость обновлена 07 марта 2022, 17:56
Уничтоженная школа в Житомире

Полностью без света, воды, тепла более 900 населенных пунктов

Советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк, который включен в состав украинской делегации на переговорах с представителями рф, назвал российских военных варварами.

В своем аккаунте в Twitter Подоляк сообщил, что с начала военного вторжения российских войск в Украину было повреждено или уничтожено 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совершенно без света, воды, тепла сейчас находятся более 900 наших населенных пунктов.

"Варвары XXI… Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан", — написал Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть населенных пунктов в Луганской области временно оккупирована. В начале полномасштабной войны рф против Украины российские военные захватили близлежащие к границе Меловое и Городище. Более недели под оккупацией находятся Счастье и Станица Луганская.

Но местное население выступает против захватчиков. Так, на мирные митинги в Новопсков и Белокуракино пришли безоружные жители с украинскими флагами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина не готова по требованию российской стороны признавать так называемые республики на Донбассе, как и аннексированный рф Крым. По словам Арахамии, по этому вопросу Украине и россии почти невозможно договориться.

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