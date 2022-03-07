Пустые магазины и российское время: что происходит на временно захваченной рф Луганщине (фото)

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики пытаются установить порядки, как в "лнр"

На 12 день войны, которую россия развязала против Украины, часть населенных пунктов в Луганской области временно оккупирована. Так называемые власти "лнр" заявляют, что под контролем захватчиков оказалась уже почти вся территория региона. Во временно подконтрольные оккупантам районы приезжают российские пропагандисты и фальсифицируют картинку о счастливой жизни "освобожденных" украинцев.

Подробнее о том, что происходит в районах, оказавшихся под оккупацией после полномасштабного вторжения рф в Украину – в материале "Телеграфа".

В начале полномасштабной войны рф против Украины российские военные захватили близлежащие к границе Меловое и Городище. Более недели под оккупацией находятся Счастье и Станица Луганская, находящиеся на линии разграничения. По словам главы Луганской ВГА Сергея Гайдая, оба населенных пункта пребывают на грани гуманитарной катастрофы, разрушены дома и объекты инфраструктуры, погибли мирные жители. Временно вошли оккупанты и в другие населенные пункты области.

Карта Луганской области

Карта боев и временно оккупированных территорий

Гайдай сообщает, что во многих районах наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом. В некоторых местах нет газа, электричества, отопления и водоснабжения.

О подобных проблемах рассказывают и источники "Телеграфа" — жители временно захваченных населенных пунктов на Луганщине, пожелавшие остаться неизвестными. По их словам, держать связь с родными нереально – все украинские мобильные операторы работают с перебоями, или же связь можно "поймать" только в определенных местах города или села. Люди говорят, что в аптеках и магазинах – пусто. Товар не завозится, а все, что было до войны, местные уже раскупили. Хлеб стараются выпекать самостоятельно. Бензин или дизель достать можно с трудом. Кроме того, в некоторых районах топливо у местных отбирают "на свои нужды" оккупанты. Также появляются данные о "рейдах" оккупантов по домам проукраинских жителей.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, в "лнр" дали указ о перерегистрации всех документов, выданных украинскими государственными органами. В противном случае местных грозят лишить пенсий и иных социальных выплат. А все документы о льготах для участников АТО или ООС оккупационная власть "аннулировала".

Ресурсы псевдореспублики пишут, что так называемый глава "лнр" Леонид Пасечник дал указ создать администрации в городах, которые захватили российские военные за эти 12 дней войны. Свои порядки захватчики начинают вводить уже и на местных предприятиях: некоторые даже перешли на московское время. В Телеграм-каналах, подконтрольных "лнр", также говорится, что оккупанты патрулируют украинские улицы, досматривают местных и запрещают перемещаться без документов. Тогда как российские пропагандисты создают "сюжеты" о захваченных городах и поселках, завозя на места актеров, которые радуются "освобождению". Кроме того, на оккупированной территории российские захватчики размещают свою технику и вооружение.

Как можно увидеть на этих фото, опубликованных в подконтрольных "лнр" Телеграм-каналах, оккупанты развешивают в украинских городах и селах "поздравительные листовки".

Оккупанты развешивают листовки в захваченных городах

Захватчики поздравляют местных с "освобождением"

Добавим, что в последние дни в регионе оккупанты ведут активные обстрелы по Попасной, Камышевахе, Рубежному, Северодонецку, Кременной, пытаясь захватить украинские земли под контроль рф. Но местное население выступает против захватчиков. Так, на мирные митинги в Новопсков и Белокуракино пришли безоружные жители с украинскими флагами. Люди выступили против "русского мира"и "освобождения". Оккупанты открыли огонь прямо по протестующим, у которых не было с собой никакого оружия.

Отметим, что для жителей Луганщины продолжают пускать эвакуационные поезда. Подробнее о маршрутах информирует "Укрзализныця" и глава области Сергей Гайдай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ходе переговоров Украина не готова по требованию российской стороны признавать так называемые республики на Донбассе, как и аннексированный рф Крым. По словам Арахамии, по этому вопросу Украине и россии почти невозможно договориться.