Укр

Оккупанты на Донбассе стреляют по митингующим (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Новопсков - оккупанты открыли стрельбу по украинцам Новость обновлена 05 марта 2022, 18:57
Новопсков - оккупанты открыли стрельбу по украинцам

Российским захватчикам не рады в Украине.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабной военной агрессии рф в Украине в поселке городского типа Новопсков, что на Луганщине, мирные жители подверглись обстрелу со стороны российских оккупантов.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале nexta_live.

Жители Новопскова, что на Луганщине, уже несколько дней собираются и протестуют против "русского мира" и "освободителей". В субботу, россияне открыли огонь по колонне мирных граждан. На кадрах видно, как после выстрела оккупанта, один из протестующих схватился за ногу. К нему на помощь побежали люди. После этого жители Новопскова вновь начали кричать: "Украина", а захватчики стреляли в воздух.

"Будьте прокляты", — кричали из толпы оккупантам.

Ранее сообщалось, что "кадыровцы" захватили интернат под Киевом с сотнями душевнобольных. Кроме того, 5 марта, под Черниговом в плен попал российский летчик, который бомбил город. К слову, под Одессой в субботу были сбиты еще два вражеских самолета. А летчика, самолет которого сбили под Николаевом, допрашивал глава области.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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