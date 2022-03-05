Укр

Нелетная погода: под Одессой за день сбили уже два российских истребителя

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
817
Подбитый российский самолет в Очакове Новость обновлена 05 марта 2022, 17:59
Подбитый российский самолет в Очакове

Российская авиация получила серьезный удар от украинцев.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного российского вторжения в Украину военная авиация рф потеряла немало самолетов, в частности в Одессе были сбит самолет захватчиков.

На telegram-канале our_odessa сообщили, что в субботу в Одессе россияне потеряли 2 военных самолета.

Сообщается, что украинские ПВО сбили два российских истребителя 5 марта, захватив в плен пилотов.

"Приблизительно в 15:00 войска противовоздушной обороны сбили два российских истребителя, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал у моря недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!" — гласит сообщение.

Кроме того, в Очакове (Николаевская область) рф потеряла один самолет, пилотов взяли в плен. Фото упавшего самолета доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

"В Очакове сбили еще один российский самолет. Пилотов взяли в плен. Мы сегодня их всю авиацию перебьем или что-нибудь на завтра оставим?" — гласит сообщение под снимком.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской области лично провел допрос пленного российского летчика.

Теги:
#Украина #Одесская область #Очаков
Подбитый российский самолет в Очакове
Украина
Нелетная погода: под Одессой за день сбили уже два российских истребителя
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Подбитый российский самолет в Очакове
Нелетная погода: под Одессой за день сбили уже два российских истребителя
Дата публикации
Категория
В Мелитополе очередной массовый митинг
В Мелитополе не прекращаются митинги, в Энергодаре "кадыровцы" заняли админздания: ситуация в Запорожской области
Дата публикации
Категория
Константин Зизевский
Российский полковник-десантник попрощался с жизнью в Украине
Дата публикации
Категория
путин бредит
путин на фоне огромных потерь на фронте снова угрожает Украине
Дата публикации
Категория
Украина продолжает оказывать серьезное сопротивление оккупационным войскам
Война — день 10: НАТО не закрыло небо, над россией опускается занавес, а в Украину едет иностранный легион (обновляется)