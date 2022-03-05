Нелетная погода: под Одессой за день сбили уже два российских истребителя

Российская авиация получила серьезный удар от украинцев.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного российского вторжения в Украину военная авиация рф потеряла немало самолетов, в частности в Одессе были сбит самолет захватчиков.

На telegram-канале our_odessa сообщили, что в субботу в Одессе россияне потеряли 2 военных самолета.

Сообщается, что украинские ПВО сбили два российских истребителя 5 марта, захватив в плен пилотов.

"Приблизительно в 15:00 войска противовоздушной обороны сбили два российских истребителя, сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко. В настоящее время пилотов захватили и везут на допрос. Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал у моря недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета, это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!" — гласит сообщение.

Кроме того, в Очакове (Николаевская область) рф потеряла один самолет, пилотов взяли в плен. Фото упавшего самолета доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

"В Очакове сбили еще один российский самолет. Пилотов взяли в плен. Мы сегодня их всю авиацию перебьем или что-нибудь на завтра оставим?" — гласит сообщение под снимком.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской области лично провел допрос пленного российского летчика.