Российский летчик, бомбивший Чернигов, прозрел в плену (видео)

Летчик захватчиков охотно пообщался с украинцами.

В субботу, 5 марта, на 10-й день полномасштабного военного вторжения в Украину в плен под Черниговом попал российский летчик, который рассказал о своих заданиях в Украине.

Соответсвующее видео появилось на telegram-канале our_odessa.

Пленный летчик сообщил, что начальство отдавало ему приказы о бомбежках за 10 минут до боевого вылета. Кроме того, командование рассказало ему, что все мирное население украинских городов, где он "работал", якобы было эвакуировано. При этом летчик признался, что понимал, что бомбит городскую инфраструктуру. Напоследок военнопленный обратился к своей семье. К слову, в плену россиянин прозрел и понял, что рф ведет войну против мирного населения Украины.

"Жив здоров. Мне оказали медицинскую помощь. Я вас люблю, целую", — обратился российский оккупант к семье.

Напомним, 5 марта украинская армия сбила два штурмовика оккупантов под Одессой, а также самолет рф в Очакове. Кроме того, в Николаевской области украинские морские пехотинцы подбили 4 вражеских вертолета, а Оккупанты разбомбили спорткомплекс в Харькове.