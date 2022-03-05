Новый авиаудар по Харькову: оккупанты разбомбили спорткомплекс (видео)

Российские нацисты разбомбили "Унифехт"

В Харькове, где в субботу утром, 5 марта, российские оккупанты расстреляли военную часть, разбомбили спорткомплекс ХНУ им. Каразина "Унифехт", расположенный на переулке Отакара Яроша, в районе Ботанического сада.

Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков + Украина".

Видео харьковчане публикуют в соцсетях.

Напомним, что утро субботы, 5 марта, началось для Харькова, страдающего от войны, с очередного налета российских захватчиков. Отметим, что в ВСУ убеждены — противник бросает все свои силы на то, чтобы заставить капитулировать Харьков, а также добраться до Киева.

Накануне наши военные щедро "отсыпали" оккупантам "подарков" из "Градов", чтобы те несколько уменьшили свое давление на Харьков.