Обломки и руины: во что россияне превратили центр Харькова (фото, видео)

Город живет и борется назло оккупантам

Один из крупнейших городов Украины — Харьков за 10 дней войны изменился почти до неузнаваемости. Некогда шумные улицы, заполненные людьми, стали безлюдными, а многие исторические здания разрушены.

"Телеграф" собрал свидетельства попыток "русского мира" проникнуть в город и последствия бомбардировок и ракетных ударов.

На фото ниже — часть улицы Мироносицкой. Одна из центральных, но тихих, она расположена между двумя из главных артерий Харькова — Сумской и Пушкинской.

Мироносицкая пострадала во время нескольких обстрелов, включая прилет ракеты в здание областной администрации. Оно находилось в центре города — на площади Свободы. Там же находятся корпуса старейшего в Харькове национального университета имени Каразина и памятка архитектуры Госпром.

Одному из корпусов университета досталось чуть позже — когда россияне обстреляли здание управления нацполиции области и попали в стоящий рядом корпус.

Разрушения не оминули и более старую часть центра — "Дворец труда", горсовет и окрестные исторические дома, возраст которых — под две сотни лет. На видео — участок улицы Квитки Основьяненко и окрестности Успенского собора.

Как ранее писал "Телеграф", регулярным обстрела подвергаются почти все районы города. Один из наиболее пострадавших — Салтовка.