Россияне обстреляли военную часть в Харькове: видео последствий

Для оккупантов нет ничего святого

Утро субботы, 5 марта, началось для Харькова, страдающего от войны, с очередного налета российских захватчиков. Как утверждают очевидцы, на этот раз больше всего пострадал Новобаварский район города.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Telegram-канал "Труха Харьков".

Вероятнее всего, удар пришелся на военную часть, расположенную на улице Семинарской. На видео ясно видно, к каким последствиям привели обстрелы российской армии.

Здание почти полностью разрушено, часть стен просто рассыпалась на камешки, а кое-где можно заметить частичное возгорание, вызванное взрывом. Также вся улица рядом усеяна кирпичами, деревянными и металлическими обломками. Припаркованные рядом автомобили также пострадали от обстрелов — разбиты окна и обожжен корпус.

Отметим, что в ВСУ убеждены — противник бросает все свои силы на то, чтобы заставить капитулировать Харьков, а также добраться до Киева. Впрочем, ни военнослужащие, ни тероборона не собираются отдавать захватчику ни одного сантиметра украинской земли.

Более того, накануне наши военные щедро "отсыпали" оккупантам "подарков" из "Градов", чтобы те несколько уменьшили свое давление на Харьков.