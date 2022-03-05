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Заминировали все подходы: под Киевом кадыровцы захватили интернат с сотнями душевнобольных

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Бородянский психоневрологический интернат захватили кадыровцы Новость обновлена 05 марта 2022, 18:26
Бородянский психоневрологический интернат захватили кадыровцы

В лечебном заведении находились более 500 пациентов.

На десятый день войны в Украине чеченские боевики, принадлежащие армии Рамзана Кадырова, захватили на Киевщине психоневрологический интернат, где находятся более 500 пациентов.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его информации, интернат с психически больными находится в Бородянке, которую серьезно обстреливают оккупанты.

"Из Бородянки поступила информация, что сегодня на территорию местного психоневрологического интерната вошло подразделение рашистских кадыровцев! Они заминировали все подходы к интернату и теперь оттуда ведут артиллерийский огонь по позициям украинской армии", — сообщил глава КОГА.

Предварительно известно, что в лечебном заведении на момент захвата находились более 500 пациентов, из них почти сотня — лежачие. Все они стали заложниками кадыровцев.

Сложность ситуации еще и в том, что в последние несколько дней этот психоневрологический интернат служил укрытием для местных жителей.

Напомним, что российские оккупанты цинично нарушили договоренности и сорвали эвакуацию из Мариуполя, начав обстрел населения.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Интернат #Психически больные #Захоплення
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