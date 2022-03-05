Россияне не видели таких потерь и в самом страшном сне: новое обращение Зеленского

Украинцы продолжают стоически выносить любые задумки оккупантов

Глава украинского государства Владимир Зеленский, говоря о ситуации в стране на утро 5 марта, заявил, что российские оккупанты и в страшном сне не могли представить, что получат такой отпор. Тем временем Украина продолжает бороться против вражеского наступления уже десятый день подряд.

Об этом он заявил во время своего традиционного обращения к нации.

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"Российская армия не вышла на запланированные рубежа. Но вышла почти на 10 тысяч убитых российских военных, — подчеркнул Зеленский. — Парни по 18, по 20 лет. Совсем молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не могли объяснить, за что они идут воевать. За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти".

Президент также подчеркнул, что последние десять дней для Украины уже слились в одни, очень длительные сутки, однако наш народ продолжает давать отпор противнику по всем возможным фронтам.

"Одинаково защищаем государство. Одинаково спасаем людей. Страна больше не знает выходных. Неважно, что на часах. Неважно, что в календаре. И так — до победы", — отметил политик.

Во время выступления Владимир Зеленский обратился с благодарностью к иностранным партнерам, которые делают все возможное, чтобы Украина устояла перед российской навалой. Вспомнил и о планах на будущее — рассказал, что мы имеем уже предварительные планы, как будем отстраивать все разрушенной войной.

Также среди важных шагов он отметил и первые подвижки в переговорах с Россией.

"Городам, которые в окружении, которые уничтожают, которые переживают самые худшие дни. Гуманитарные коридоры должны работать сегодня". Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей", — объяснил Зеленский.

Напомним, что ранее президент был очень недоволен решением НАТО отказать в создании бесполетной зоны над Украиной. Это могло бы защитить десятки населенных пунктов от авиационных атак противника. Во время своего вечернего выступления 5 марта он обвинил Европу в трусости и отметил, что сейчас в военном огне можно легко сжечь Будапештский меморандум.