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Города Украины пока под обстрелами. Но уже пора думать, что построим на месте разбитого "совка" - Владислав Рашкован

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Владислав Рашкован Владислав Рашкован
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Последствия обстрелов уже скоро начнем устранять Новость обновлена 05 марта 2022, 15:15
Последствия обстрелов уже скоро начнем устранять

Известный украинский финансист, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован считает, что уже пора думать, как будем восстанавливать разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру

Будущее украинских городов.

Кому-то может показаться, что это не ко времени, но нам очень важно рисовать нашу картинку будущего… будущего Украины после победы.

Наши города сейчас под обстрелами, их уничтожает враг. Но будет лучшее время, когда мы начнем восстановление.

Очень хотелось бы, чтобы мы строили уже новое, а не советское.

Предлагаю всем архитекторам индивидуально или в группах, где бы вы ни находились, начинать рисовать скетчи будущего наших городов — Харькова, Мариуполя, Волновахи, Киева, Бородянки, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Херсона, Чернигова.

Берите любой дом, улицу, которая сейчас страдает от действий захватчика, и покажите всем, как бы вы мечтали, чтобы они выглядели после восстановления.

Сделайте эту работу публичной: дайте украинцам и военным еще одну дополнительную мотивацию защищать нашу землю.

Инициативу можно подхватить под хештегом #НашіМістаПісляВійни або #UkrCitiesAfterWar.

Давайте сделаем подобный проект глобальным. Уверен, что после войны все мировые архитекторы будут считать честью принять участие в восстановлении страны. Попробуем?

Dream Big!!

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Теги:
#Киев #Строительство #Харьков #Чернигов #Херсон #Война #Ремонт #Мариуполь #Ирпень #Бородянка #Волноваха #Гостомель #Владислав Рашкован
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