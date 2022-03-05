На восстановление Украины выделят десятки миллиардов долларов: подробности от Зеленского

У Президента Украины уже есть план восстановления государства после войны.

За девять полных дней войны многие украинские города были разрушены в результате обстрелов и бомбардировок. Больше всего пострадали крупные города и их области: Харьковская, Киевская, Сумская, Херсонская, Запорожская. На восстановление разрушенной инфраструктуры, мостов и дорог уйдет много времени и денег. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что средства на эти нужды есть.

Об этом глава государства сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику " — рассказал Зеленский, отметив, что уже провел переговоры с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом и исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой для получения финансовой помощи

В результате этого разговора президент получил согласие от крупнейших финансовых институций ради поддержки Украины, и уже есть решение о неотложной помощи и о выделении десятков миллиардов долларов на восстановление нашей страны после войны.

Напомним, что ранее президент был очень недоволен решением НАТО отказать в создании бесполетной зоны над Украиной, ведь это могло бы оградить десятки населенных пунктов от авиационных атак врага.