На відновлення України виділять десятки мільярдів доларів: подробиці від Зеленського

Президент України вже має план відбудови держави після війни.

За дев'ять повних днів війни багато українських міст були зруйновані внаслідок обстрілів та бомбардувань. Найбільше постраждали великі міста та їх області: Харківська, Київська, Сумська, Херсонська, Запорізька. На відновлення зруйнованої інфраструктури, мостів та доріг знадобиться багато часу та грошей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кошти на ці потреби є.

Про це голова держави сказав під час свого традиційного звернення до українців.

"Ми вже думаємо про майбутнє. Для всіх українців. Після війни. Про те, як оживити наші міста. Як відновити економіку" — розповів Зеленський, відзначивши, що вже провів переговори з головою Світового банку Девідом Малпассом та виконавчим директором МВФ Крісталіною Георгієвою для отримання фінансової допомоги.

В результаті цієї розмови, президент отримав згоду від найбільших фінансових інституцій заради підтримки України, і вже є рішення про невідкладну допомогу та про виділення десятків мільярдів доларів на відбудову нашої країни після війни.

Нагадаємо, що раніше президент був дуже незадоволений рішенням НАТО відмовити у створенні безпольотної зони над Україною, адже це могло б захистити десятки населених пунктів від авіаційних атак ворога.