НАТО, Крым и Донбасс: Арахамия рассказал, на что готова Украина на переговорах с рф

Член украинской делегации выделил главные условия, которые будут обсуждаться с россиянами 7 марта

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил Fox News, что украинская сторона ведет переговоры с россией ради результатов, а не ради процесса. Напомним, что третий раунд переговоров запланирован на понедельник, 7 марта.

Арахамия поговорил с журналистами Fox News через Zoom из Киева.

Позиция Украины по Донбассу и Крыму

"Это тяжело, честно говоря, но мы все еще демонстрируем некоторый прогресс. По крайней мере, две группы слушают друг друга и активно обсуждают разные вещи. Единственные части, по которым почти невозможно договориться, — это Крым и так называемые республики, которые россия настаивает на признании нами независимости. Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят. Это главная проблема, и, честно говоря, мы до сих пор не знаем, как преодолеть эти барьеры", — заявил Арахамия.

Членство в НАТО

"Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в течение ближайших пяти или десяти лет. Мы готовы обсуждать некоторые модели, не входящие в НАТО. Например, могут быть прямые гарантии разных стран, таких как США, Китай, Великобритания, может быть, Германия и Франция. Мы открыты для обсуждения таких вещей в более широком кругу, не только в рамках двусторонних дискуссий с россией, но и с другими партнерами", — объяснил Давид Арахамия.

НАТО заявила, что не будет вводить бесполетную зону над Украиной. Альтернатива

"Мы знаем, что недавние опросы показывают, что 70 процентов граждан США, американцев, поддерживают то, что мы должны остановить российские самолеты. Сделать это можно было бы по-разному — не только предоставив гарантии, которых боится НАТО, но и снабдив Украину средствами ПВО, чтобы мы могли защищаться. Нам не нужны натовские самолеты, дайте нам ракеты ПВО и мы сами все сделаем", — заявил Арахамия.

Тем временем в воскресенье, 6 марта, стало известно, что США дали "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.

Напомним, что Украина уже давно призывает страны НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Ранее некоторые из американских чиновников называли no-fly зону весьма хорошим вариантом.