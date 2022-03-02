Закрытому небу над Украиной быть? В США озвучили свою позицию

Главное стремление – уменьшить количество пострадавших гражданских

При необходимости США и другие страны НАТО могут объявить над Украиной безполетную зону, даже несмотря на обеспокоенность вероятной прямой конфронтацией с россией. Некоторые американские чиновники убеждены, что в условиях продолжающейся уже неделю войны подобные ограничения необходимы.

К таким относится и спецпредставитель Госэпа по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Укринформ".

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Чиновник назвал закрытие неба над Украиной "хорошей идеей". Для начала это можно сделать хотя бы в части областей — по крайней мере от западных границ нашего государства и до Киева. Это поможет избежать дополнительных актов насилия против гражданских, а также обезопасить инфраструктуру городов, в частности электростанции.

"Я думаю, что это возможно, и это следует сделать немедленно", — подчеркнул Волкер.

По мнению дипломата, Владимир Путин является единственной упругой угрозой для России и Украины, ведь он не хочет останавливаться. Таким образом следует увеличить санкционное давление на кремль.

Напомним, что в Евросоюзе уже ограничили перемещение авиационной техники для российских компаний. Распоряжение действует даже частных самолетов олигархов из России.