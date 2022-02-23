73% идиотов? В сети бурно обсуждают соцопрос россиян на тему признания "ЛДНР"

Мнения россиян разделились — разные опросы показывают результаты с серьезными различиями в данных

Признание Российской Федерацией "независимыми" псевдореспублик "ЛНР-ДНР" породило среди граждан страны-агрессора дискуссию. Узнать мнение россиян решили методом опроса. Но данные Всероссийского центра изучения общественного мнения подвергли в сети критике.

Согласно данным поддержали такое решение президента РФ Владимира Путина 73% опрошенных, а против — лишь 16%. Россияне в соцсети "Твиттер" возмутились такому результату и привели в пример свою социологию — в разрезе их круга общения.

Высказались и те, кто решение российского президента не только не поддержал, но и оценивает последствия действий. Они напомнили, что именно на граждан РФ ляжет финансовое бремя обещанной "помощи".

Также пользователи усомнились не только в качестве самого опроса, но и в умственных способностях поддержавших решение Путина.

Стоит отметить, что в России проводили и альтернативное государственному исследование общественного мнения. Организация "Левада-центр" анонсировала глубокий анализ результатов на 24 февраля, но первые данные показывают, что поддержка решения — лишь на уровне 45%. Против высказались 40% опрошенных — в основном образованная молодежь из крупных городов РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что поступок Путина крайне негативно оценили в Европейском союзе и ввели санкции против более чем 3,5 сотни человек и 27 юридических и физических лиц.