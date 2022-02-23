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73% ідіотів? У мережі бурхливо обговорюють соцопитування росіян на тему визнання "ЛДНР"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Люди сумніваються у реальній підтримці Путіна у таких масштабах Новина оновлена 23 лютого 2022, 19:57
Люди сумніваються у реальній підтримці Путіна у таких масштабах

Думки росіян розділилися — різні опитування показують результати із серйозними відмінностями у даних

Визнання Російською Федерацією "незалежними" псевдореспублік "ЛНР-ДНР" породило серед громадян країни-агресора дискусію. Дізнатися думку росіян вирішили методом опитування. Але дані Всеросійського центру вивчення громадської думки піддали в мережі критиці.

За даними підтримали таке рішення президента РФ Володимира Путіна 73% опитаних, а проти лише 16%. Росіяни в соцмережі "Твіттер" обурилися такому результату і навели приклад своєї соціології — у розрізі їхнього кола спілкування.

Висловилися й ті, хто рішення російського президента не тільки не підтримав, а й оцінює наслідки дій. Вони нагадали, що саме на громадян РФ ляже фінансовий тягар обіцяної "допомоги".

Також користувачі засумнівалися не лише у якості опитування, а й у розумових здібностях тих людей, що підтримали рішення Путіна.

Варто зазначити, що у Росії проводили й альтернативне державному дослідження громадської думки. Організація "Левада-центр" анонсувала глибокий аналіз результатів на 24 лютого, але перші дані показують, що підтримка рішення лише на рівні 45%. Проти висловилися 40% опитаних — переважно освічена молодь із великих міст РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що вчинок Путіна вкрай негативно оцінили в Європейському союзі та ввели санкції проти більш ніж 3,5 сотні людей та 27 юридичних та фізичних осіб.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Опитування
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