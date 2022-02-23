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Євросоюз запровадив санкції проти сотень людей Путіна за визнання "ДНР-ЛНР"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Санкції торкнулися і юридичних осіб Новина оновлена 23 лютого 2022, 19:15
Санкції торкнулися і юридичних осіб

Росії пригрозили ще масштабнішими санкціями

Європейський союз ввів санкції для 351 російського політика та 27 фізичних та юридичних осіб із РФ. Під санкціями опинилися ті депутати Державної думи, які голосували за визнання "незалежності" про "ДНР-ЛНР".

Як зазначається на сайті Європейської ради, таке рішення порушує "міжнародне право, територіальну цілісність та суверенітет України, власні міжнародні зобов’язання Росії та ведуть до подальшої ескалації кризи ".

ЄС розповсюджує обмежувальні заходи в рамках існуючих санкцій ЄС на всіх депутатів Держдуми РФ – 351 особу. 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб це:

  • члени уряду,
  • банки,
  • олігархи, що підтримують операції РФ на окупованих територіях або мають вигоду від них,
  • старші військові офіцери, які грали роль у вторгненні та дестабілізуючих діях
  • відповідальні за дезінформацію особи.

Серед обмежувальних заходів — заморожування активів, заборона надання коштів, заборона в’їзду до ЄС або транзитного слідування.

Також у ЄС вжили заходів щодо обмеження торгівлі з ОРДЛО — заборона на імпорт товарів, обмеження на торгівлю та інвестиції (у певних галузях економіки), заборона на туризм та експорт низки товарів та технологій.

Європейська рада також вирішила запровадити секторальну заборону на фінансування РФ, її уряду та Центробанку – обмежили доступ Росії до ринків капіталу та фінансових послуг ЄС. Це зроблено для обмеження "фінансування ескалаційної та агресивної політики ".

У Європі також заявили, що готові прийняти ширші санкції, і що закликають Росію відмовитися від визнання "ЛДНР", а інші держави — не дотримуватися незаконного рішення РФ.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні також хочуть запровадити санкції проти російських діячів, які підтримали визнання псевдореспублік.

Теги:
#ЄС #Росія #Санкції
Санкції торкнулися і юридичних осіб
Новини Європи
Євросоюз запровадив санкції проти сотень людей Путіна за визнання "ДНР-ЛНР"
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