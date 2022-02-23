Україна збирається запровадити санкції проти сотень росіян: деталі

Обмеження планують запровадити терміном на 10 років.

Українські народні депутати звернулися до Ради національної безпеки та оборони України із пропозицією запровадити санкції проти депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання "незалежності" так званих "ЛНР-ДНР".

За відповідну ухвалу проголосували 322 нардепи, передає "Телеграф" з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Відомо, що Верховна Рада пропонує запровадити санкції проти Держдуми РФ на 10 років.

Депутати пропонують ввести обмеження у першу чергу проти тих російських депутатів, які зверталися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛДНР". Крім них, у санкційний список мають потрапити члени Ради Федерації Росії, які остаточно ухвалювали рішення про визнання квазіреспублік.

Наразі текст документу на сайті Верховної Ради недоступний, але, ймовірно, мова йтиме про заборону на в'їзд в Україну та низку економічних обмежень.

Нагадаємо, що санкції проти Росії за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" незалежними ввели західні країни. Україну підтримала Велика Британія, США, Німеччина та Європейський Союз.

Своєю чергою український уряд відреагував на визнання "ЛДНР" бажанням розірвати всі дипломатичні відносини з РФ, а Москва у відповідь відкликала всіх своїх дипломатів із Києва та інших українських міст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі місцеві жителі навіть помітили, як на території консульства почали знищувати у вогні документи.