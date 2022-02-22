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Готуються до евакуації: в Одесі російські дипломати палять документи (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Документи спалюють одразу пачками Новина оновлена 22 лютого 2022, 21:11
Документи спалюють одразу пачками

Знищення паперів відбувається на задньому подвір’ї

В Одесі біля консульства Росії місцеві жителі помітили хмару темного диму. Однак причиною його виникнення виявилася не пожежа в будівлі, а масове спалювання документів. Судячи з усього, подібне розпорядження співробітникам надійшло після заяви Москви про евакуацію своїх дипломатів.

Відеоролики з місця події публікують різні одеські новини Telegram-канали.

Зазначимо, що будівля консульства в Одесі знаходиться в одному з найпопулярніших серед відпочиваючих районів міста Аркадії. Воно розташоване на Гагарінському плато.

Посольство РФ на карті Одеси
Посольство РФ на карті Одеси

Поруч із диппредставництвом Росії розташовано чимало багатоповерхових житлових будинків, чиї мешканці й помітили перші відблиски вогню.

Судячи з розміру багаття, у вогонь потрапила не одна коробка документів. Звісно, про зміст спалених паперів нікому, крім працівників консульства, невідомо.

Тим часом багато коментаторів зазначають, що до подібних дій представники інших країн можуть вдаватися, якщо найближчим часом готується серйозне військове зіткнення. Інші ж пропонують "допомогти" росіянам дровами та бензином.

Нагадаємо, що Україна готується остаточно розірвати будь-які дипломатичні контакти з Російською Федерацією. Пакет необхідних документів уже надано на розгляд президенту Володимиру Зеленському.

На такий крок офіційний Київ пішов через визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Ба, більше — Путін заявив, що підтримує рішення "республік" щодо поширення з кордонів повністю на Донецьку та Луганську область.

Теги:
#Україна #Одеса #Росія #Війна
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