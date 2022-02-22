Путін кардинально змінив стратегію щодо України: 5 основних висновків після визнання "ЛНР-ДНР"

Росія фактично зруйнувала переговорні процеси по Донбасу.

У Центрі оборонних стратегій на фоні визнання Росією незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР" дійшли висновку, що Володимир Путін кардинально змінив свою стратегію щодо України. За словами фахівців центру, Росія відмовилася від втілюваної раніше стратегії інтеграції ОРДЛО в Україну (шляхом надання Україні "особливого статусу" ОРДЛО та закріплення його у Конституції). А новий план Кремля виключає будь-які офіційні стосунки з керівництвом України у майбутньому, а на переговори відправлятимуть ватажків квазіреспублік ОРДЛО

Роз’яснення Центру оборонних стратегій для громадян опублікувало видання "Українська правда".

Ось які висновки мають зробити українці щодо визнання Путіним "ЛНР-ДНР":

Це є грубим порушенням норм та принципів міжнародного права і може вважатися анексією частини території України. Це повністю знищує Мінський та Нормандський формат переговорів. Перекидання армії Росії на територію ОРДЛО — фактичний акт збройної агресії проти України й Росія має за це відповісти. Російські війська на лінії зіткнення становлять загрозу Україні, а будь-яке загострення на лінії фронту, навіть якщо це провокації з боку бойовиків ОРДЛО, може бути розціненим як українська агресія щодо РФ. І Кремль, своєю чергою, може піти на оголошення війни Україні. Руйнація переговорних процесів по Донбасу позбавила Росію інструментів тиску на Україну. А ще донедавна Путін на всіх майданчиках закликав Україну виконувати Мінські угоди й тиснув на це.

Нагадаємо, світова спільнота виступила проти Росії та Володимира Путіна разом з його оточенням, запровадивши вагомі санкції. Україну підтримали у США, Європейському Союзі, Великій Британії, а Німеччина взагалі зробила крок до зупинки російського газопроводу "Північний потік — 2".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Захід запровадити санкції проти Москви превентивно, на випередження. Однак і США, і Європа продовжували стверджувати, що це зроблять лише після вторгнення російської армії в Україну.