Після бомбардування вони вже не треба: Зеленський дорікнув Заходу санкціями проти РФ

Глава держави вважає, що зволікання із санкціями проти РФ може дорого обійтися Україні.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам тим, що вони не оприлюднюють санкції проти Росії, які загрожують їй у разі вторгнення в Україну. За словами голови держави, якщо російська сторона почне війну, то ті санкції вже нікому не будуть потрібними.

Таку думку Зеленський висловив в інтерв’ю телеканалу CNN.

Президент України погодився, що санкції проти Росії треба вводити виключно у випадку російського вторгнення, однак оприлюднити їх треба вже зараз.

"Питання простого оприлюднення… просто перелік санкцій, щоб вони, щоб ми знали, що станеться, якщо вони почнуть війну — навіть це питання не має підтримки", – сказав український президент.

За словами Зеленського, у разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, якщо Кремль на це таки наважиться, то ці санкції вже не матимуть жодного сенсу.

"Нам не потрібні ваші санкції після того, як відбудеться бомбардування і після того, як нашу країну обстріляють, або після того, як у нас не буде кордонів, або після того, як у нас не буде економіки… навіщо нам тоді ці санкції?" – запитав він.

Український президент вказав на той факт, що його бачення санкцій дуже відрізняється від думок міжнародних партнерів. На думку Зеленського, оприлюднення санкцій вже зараз точно не спровокує Росію до наступу, а навпаки, може зупинити.

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Нагадаємо, що російський дипломат Віктор Татаринцев вже відзначився заявою, що санкції заходу для Росії не страшні і їм просто байдуже на них. При цьому у США пообіцяли, що міри проти РФ будуть відчутними й мова навіть про персональні санкції проти Путіна та його оточення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія почала підготовку економіки до санкцій — і хоч у звітах все виглядає нормально, джерела кажуть про катастрофічний стан речей.