"С**ти" на санкції: російський дипломат зробив дивну заяву

Посол Росії у Швеції побачив позитив у санкціях Заходу.

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев відзначився скандальною заявою, повідомивши, що РФ байдуже на санкції Заходу, які можуть ввести у відповідь на вторгнення в Україну. За словами російського дипломата, від санкцій їх країна стає лише міцнішою.

Про це Татаринцев повідомив в інтерв’ю шведському виданню Aftonbladet.

"Вибачте за мову — але ми с*али на санкції Заходу", — заявив дипломат.

За його словами, всі попередні обмеження дозволили Російській Федерації стати більш самодостатньою та навіть збільшити експорт і взагалі "багато в чому позитивно вплинули на економіку та сільське господарство".

"У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити однаково хороші російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами", – повідомив Татаринцев.

При цьому посол Росії у Швеції додав, що санкції, які Європейський союз та США погрожують ввести проти РФ у разі вторгнення в Україну, не є такими небезпечними, як про них пишуть. На додаток дипломат зазначив, що росіяни готові до контрреакції.

Нагадаємо, що у США розглядають можливість ухвалення законопроєкту про санкції, які торкнуться, зокрема й перших осіб Росії, включаючи самого президента Володимира Путіна та прем’єра Михайла Мішустіна. У списку навіть є ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. При цьому там не виключають, що санкції буде введено до того, як Кремль вирішиться на вторгнення в Україну.

У відповідь на це Росія почала підготовку економіки до санкцій — і хоч у звітах все виглядає нормально, джерела кажуть про катастрофічний стан речей.