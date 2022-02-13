"С**ть" на санкции: российский дипломат сделал странное заявление

Посол России в Швеции увидел позитив в санкциях Запада.

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев отличился скандальным заявлением, сообщив, что РФ все равно на санкции Запада, которые могут ввести в ответ на вторжение в Украину. По словам российского дипломата, от санкций их страна становится только крепче.

Об этом Татаринцев сообщил в интервью шведскому изданию Aftonbladet.

"Извините за речь — но мы с*али на санкции Запада", — заявил дипломат.

По его словам, все предыдущие ограничения позволили Российской Федерации стать более самодостаточной и даже увеличить экспорт и вообще "во многом положительно повлияли на экономику и сельское хозяйство".

"У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам", — сообщил Татаринцев.

При этом посол России в Швеции добавил, что санкции, которые Европейский союз и США угрожают ввести против РФ в случае вторжения в Украину, не столь опасны, как о них пишут. Вдобавок дипломат отметил, что россияне готовы к контрреакции.

Напомним, что в США рассматривают возможность принятия законопроекта о коснувшихся санкциях, в том числе и первых лиц России, включая самого президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. В списке даже есть вероятная любовница Путина Алина Кабаева. При этом там не исключают, что санкции будут введены до того, как Кремль решится на вторжение в Украину.

В ответ на это Россия начала подготовку экономики к санкциям — и хотя в отчетах все выглядит нормально, источники говорят о катастрофическом положении.