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В Кремле рассекретили, где Путин хранит деньги и почему ему не страшны санкции

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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В Кремле рассекретили, где Путин хранит деньги и почему ему не страшны санкции

В Америке считают, что богатство президента РФ составляет сотни миллиардов долларов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Владимиру Путину не страшны санкции США в его отношении.

Согласно информации росСМИ, которые растиражировали слова Пескова, если Америка таки решится ввести санкции в отношении первых лиц страны, то это будет якобы не эффективной мерой.

Дескать, все свои сбережения президент страны-агрессора держит в банке "Россия", который уже находится под санкциями.

Отметим, что на прошлой неделе США опубликовали третий проект закона, который в случае нападения РФ на Украину ударит по первым лицам страны-агрессора. В списке "Закона об ответственности Путина" — сам российский лидер, его близкое окружение, в частности вероятная гражданская жена Алина Кабаева. По информации американцев, богатство Путина составляет куда больше, чем о нем знают: дескать, состояние оценивают в сотни миллиардов долларов.

Напомним, в РФ убеждены, что единственным преемником Путина был и будет теперешний премьер Мишустин, а сам президент может покинуть свой пост через год-полтора.

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#США #Путин #Санкции #Песков
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