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Путин уходит на глазах, у него остался год-полтора: в России назвали имя преемника

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В России считают, что Путину осталось править недолго Новость обновлена 26 января 2022, 12:25
В России считают, что Путину осталось править недолго

В РФ убеждены, что единственным преемником Путина был и будет теперешний премьер Мишустин

Президент РФ Владимир Путин, которому ранее прочили крах от его же окружения, держится за свое кресло и не готов его покидать, однако данный процесс уже начался.

Об этом заявил российский телеведущий, журналист Андрей Караулов, общаясь с украинским коллегой Дмитрием Гордоном.

Представитель российских СМИ убежден, что Путин не осознает, что он уже уходит, но этот процесс начался.

"Путин наконец понимать стал, что он живет в незнакомой стране. И до конца он того не осознает, но он уходит. Он уходит на глазах. Вот этот процесс финала – он очень мучителен для всех. Потому что к этому никто не готов", — считает Караулов.

Говоря о том, кто может занять место российского лидера, журналист называет только одну кандидатуру — премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Дескать, именно он является на сегодня единственным преемником.

"Никого больше сегодня нет и уже не будет. А он уходит. Уходит, сам того до конца не понимая", – считает российский журналист.

Сколько займет процесс "ухода" президента РФ, Караулов точно не знает. А на вопрос "Вы Путину даете год-полтора?" журналист ответил так.

"Не я, а история. История и Господь Бог. Есть же цифры. Итог Путина: 20 лет он создавал медицину, и вот она сейчас создана, — говорит журналист, оперируя официальной информацией. — Уровень смертности в России поражает воображение: минус 45 человек в час. Это избыточная смертность. К 2024 году население России, по оценке министров, сократится еще на 1,7 млн человек".

Караулов прочит крах Путину

Ранее "Телеграф" общался с экспертом — нардепом V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, главой Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андреем Сенченко, который поведал о возможных планах Путина насчет Украины.

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Дмитрий Гордон #Михаил Мишустин
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