Путін іде на очах, у нього залишився рік-півтора: у Росії назвали ім’я наступника

У РФ переконані, що єдиним наступником Путіна був і буде теперішній прем’єр Мішустін

Президент РФ Володимир Путін, якому раніше пророкували крах від його ж оточення, тримається за своє крісло і не готовий його покидати, проте цей процес уже розпочався.

Про це заявив російський телеведучий, журналіст Андрій Караулов, спілкуючись із українським колегою Дмитром Гордоном.

Представник російських ЗМІ переконаний, що Путін не усвідомлює, що він уже йде, але цей процес розпочався.

"Путін нарешті розуміти став, що він живе в незнайомій країні. І до кінця він того не усвідомлює, але він йде. Він йде на очах. Ось цей процес фіналу — він дуже болісний для всіх. Тому що до цього ніхто не готовий", — вважає Караулов.

Говорячи про те, хто може зайняти місце російського лідера, журналіст називає лише одну кандидатуру – прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна. Мовляв, саме він є сьогодні єдиним наступником.

"Нікого більше сьогодні немає і вже не буде. А він іде. Іде, сам того до кінця не розуміючи", — вважає російський журналіст.

Скільки займе процес "відходу" президента РФ, Караулов точно не знає. А на запитання "Ви Путіну даєте рік-півтора?" журналіст відповів так.

"Не я, а історія. Історія і Господь Бог. Є ж цифри. Підсумок Путіна: 20 років він створював медицину, і ось вона зараз створена, — каже журналіст, оперуючи офіційною інформацією. — Рівень смертності в Росії вражає: мінус 45 людей на годину. Це надмірна смертність. До 2024 року населення Росії, за оцінкою міністрів, скоротиться ще на 1,7 млн осіб".

Караулов прочитає крах Путіну

Раніше "Телеграф" спілкувався з експертом — нардепом V, VI та VII скликань, екс-заступником голови Радміну Автономної Республіки Крим, головою Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрієм Сенченком, який розповів про можливі плани Путіна щодо України.