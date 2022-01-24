Укр

Стрелков предрек конец Путина из-за войны в Украине и озвучил сценарий переворота в России

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Игорь Гиркин (Стрелков) Новость обновлена 24 января 2022, 10:49
Игорь Гиркин (Стрелков)

Боевик считает, что гocпepeвopoт мoжeт пpoвecти oкpужeниe Путинa.

Бывший т.н. "министр обороны" боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что возможная война России против Украины закончится крахом России и концом эпохи Путина.

Такое мнение боевик выразил в одном из интервью, передает сайт "Балістика" на своей странице в Фейсбук.

"А любой другой результат приведет к резкому падению экономики и к внутренним возмущениям в Российской Федерации. Социальное напряжение после всех пенсионных реформ и прочего тоже не сильно хорошо", — говорит Стрелков.

Кроме того, боевик считает, что Путина кроме чиновников никто не поддерживает и на фоне неблагоприятной ситуации могут сложиться предпосылки для государственногo пepeвopoтa, в хoдe кoтopoгo чacть oкpужeния Путинa мoжeт его oтcтpaнить. Taкиe люди, нe cкpывaвшиe cвоегo нeдoвoльcтвa пpиcoeдинeниeм Kpымa и cтoящиe нa oткpoвeннo пpoзaпaдничecкиx пoзицияx, в oкpужeнии глaвы РФ ecть.

Отметим, ранее "Телеграф" сообщал, что согласно данным украинской разведки, Путин может атаковать в любой момент. В свою очередь, Запад планирует увеличить военный контингент в ближайших странах Альянса в случае вторжения России.

А США введут санкции, которые нанесут удар лично по Путину и его окружению.

Теги:
#Россия #Игорь Стрелков #Вторжение России
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