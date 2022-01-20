"Это будет катастрофой для России": Байден озвучил санкции на случай вторжения Путина в Украину

Санкции подорвут экономику РФ.

Президент США Джо Байден на большой пресс-конференции в Белом доме не только высказался по сотрудничеству НАТО и Украины, но и рассказал о планах увеличить военный контингент в ближайших странах Альянса в случае вторжения России.

Об этом американский президент рассказал, отвечая на вопросы СМИ.

По словам Байдена планируется укрепление союзников на восточном фланге — увеличение военного присутствие в Польше и Румынии, которые входят в состав НАТО, защиту этих стран глава США назвал "священной обязанностью", отметив, что перед Украиной таких обязательств нет. Байден выразил допущение, что вторжения не избежать. Если Россия вторгнется, это будет сравнимо по последствиям со Второй мировой и может привести к столкновению РФ и стран НАТО.

"В военном отношении они имеют подавляющее превосходство, в том, что касается Украины. Но они заплатят высокую цену — сразу , в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе — если они это сделают", — отметил Байден.

Сдерживать РФ Байден хочет санкциями, такими, каких раньше не было. Он считает их "катастрофой для России". Одно из ограничений может коснуться российских банков. Для них станут недоступными финансовые операции с американской валютой. Байден также считает, что решение о вторжении зависит только от президента Владимира Путина.

В Белом доме считают, что ситуация легко может стать неконтролируемой и это хуже планируемого конфликта.

Читайте также: Категория Политика "Путин идёт по пути Гитлера, все это плохо закончится для России", – генерал Военные эксперты оценили последние события, произошедшие в переговорном процессе между РФ и Западом касательно Украины, а также прокомментировали присутствие российских войск на нашей границе

Также в США определились с тем, что считать вторжением России в Украину. Это передвижение войск России через украинскую границу. Кроме военных действий РФ может угрожать и другими путями, среди которых кибератаки, что встретит "решительный ответ" от США.

Ранее "Телеграф" писал про планы США про санкции против России. Они коснутся лично Путина и его семьи, кроме экономики РФ.