США планируют ввести новые санкции против России: подробности

Белый дом продолжает работать над пакетом санкций против России

Вашингтон готов рассмотреть санкции против России, которые были предложены Конгрессом. Некоторые из них, согласно предложениям, могут применяться независимо от ситуаций, которые будут наблюдаться на границах РФ и Украины.

Указанную информацию в четверг, 3 февраля, обнародовала представительница Белого дома Джен Псаки, пишет WissInfo.

По ее словам, США обсуждают подписание нового законопроекта, который касается введения определенных ограничений против РФ сразу, не связывая их с возможным усилением агрессии на украинских территориях. Она также подчеркнула, что соответствующий документ сейчас находится на доработке и согласовании у конгрессменов и добавила, что Вашингтон изначально был убежден в том, что применение пакета жестких экономических санкций может усмирить российскую сторону и это уже отражается на их рынках.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее телеканал CNN информировал, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл поддержал введение жестких санкций против Кремля еще до того, как речь зашла о возможном вторжении агрессора на украинские территории. Тогда он подчеркивал, что ограничения могут оказаться менее эффективными, если будут применены уже по факту нападения России на Украину.

Кроме этого, в начале недели США уже сообщили о том, что разработали пакет запретов, которые будут касаться лиц из российской элиты и членов их семей в случае усиления агрессии РФ. По словам Псаки, они будут задействованы к чиновникам, которые находятся в близком окружении Кремля и принимают непосредственное участие в решениях правительства.

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Также представительница Белого дома подчеркнула, что все вышеуказанные меры отражают лишь небольшую часть всех усилий, которые США готовы применять к Москве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время крупной пресс-конференции американский президент Джо Байден озвучил жесткие санкции, которые Вашингтон применит к Путину в случае вторжения на украинские территории, на что Россия в свою очередь в очередной раз пригрозила усилением агрессии на границах с Украиной.

Также напомним, что испанское издание обнародовало тесты ответов НАТО и Америки на предложения Кремля относительно "гарантий безопасности", где речь шла и о предупреждении РФ, что дальнейшее наращивание агрессии повлечет за собой введение определенных экономических ограничений.