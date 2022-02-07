Будут наступать? В России готовятся к жестким санкциям за вторжение в Украину

В правительстве РФ обеспокоены возможностью потерять доступ к западным технологиям.

Россия в последнее время проводит не только военные учения, но и готовит свою экономику к работе в условиях жестких санкций, которые могут против нее ввести из-за дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом информирует издание The Bell со ссылкой на свои источники в российском правительстве.

Сообщается, что вице-премьер России Андрей Белоусов провел серию совещаний, в ходе которых заслушал доклады ряда представителей стратегических компаний и банковской сферы.

Среди таковых "Почта России", "Аэрофлот" и "РЖД".

До этого в стране прошли "учения", которые должны были показать, как будут обстоять дела в случае отключения России от системы SWIFT, а также запрета на поставки западного высокотехнологического оборудования и программного обеспечения.

"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа", — говорит источник издания.

Другой источник сообщил, что точно возникнут проблемы с рефинансированием внешнего долга, если будет введено ограничение на конвертацию рубля в доллар, евро и фунт стерлингов.

Кроме того, сообщается, что инфраструктурные компании и банки рассматривали возможность замены западных продуктов китайскими аналогами, в частности им рекомендовали обратить внимание на продукцию Huawei.

Стресс-тесты или "учения", проводились с целью поиска альтернатив продукции Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других. Отмечается, что угроза блокирования доступа к западной продукции вызвала "беспокойство" в правительстве России.

Как сообщалось ранее, в США рассматривают возможность принятия законопроекта о санкциях, которые затронут, в том числе и первых лиц страны, включая самого президента Владимира Путина и премьера Михаила Мишустина. В списке даже есть предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева.

При этом там не исключают, что санкции будут введены до того, как Кремль решится на вторжение.