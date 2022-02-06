Волноваться не о чем? Появились свежие снимки российских лагерей у границ Украины
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Российские войска в Беларуси почти вплотную подошли к границе Украины.
Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки, на которых зафиксирована концентрация войск на территории Беларуси, всего в 50 километрах от границы с Украиной.
Об этом пишет Reuters.
В сообщении говорится, что подобные маневры войск наблюдаются в ходе подготовки к военным учениям "Союзная решимость 2022", которые должны начаться 10 февраля и продлиться до 20 февраля.
В частности, войска были зафиксированы у населенных пунктов Ельск, Речица и Лунинец. Все три военных объекта находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.
Отмечается, что на аэродроме близ Лунинца были обнаружены около 15 самолетов Су-25 и зенитные установки С-400, которые стоят только на вооружении РФ.
Под Ельском же были замечены установки "Искандер", которых тоже нет в распоряжении ВС Беларуси, а также системы РСЗО.
Стоит отметить, что в планах учений "Союзная решимость 2022" войска будет отрабатываться защита южной границы Беларуси. Для этого туда будут переброшены около 400 военных и около 70 единиц техники из России.
В Минобороны Украины отреагировали на эту информацию и заявили, что контролируют активность российских войск не только на территории Беларуси, но и в соседних областях России, а также в ОРДЛО и оккупированном Крыму.
"В настоящее время, все происходит в рамках наших оценок", — заявил глава МОУ Алексей Резников.
По его словам, в настоящее время вероятность эскалации оценивается, как низкая.
Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что вторжение в Украину со стороны России может произойти уже 15 февраля. Эта дата связана с тем, что якобы на этот период в Украине ожидаются сильные заморозки, что должно упростить передвижение боевой техники по промерзшему бездорожью.
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