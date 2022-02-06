Волноваться не о чем? Появились свежие снимки российских лагерей у границ Украины

Российские войска в Беларуси почти вплотную подошли к границе Украины.

Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки, на которых зафиксирована концентрация войск на территории Беларуси, всего в 50 километрах от границы с Украиной.

Об этом пишет Reuters.

В сообщении говорится, что подобные маневры войск наблюдаются в ходе подготовки к военным учениям "Союзная решимость 2022", которые должны начаться 10 февраля и продлиться до 20 февраля.

В частности, войска были зафиксированы у населенных пунктов Ельск, Речица и Лунинец. Все три военных объекта находятся в пределах 50 километров от границы с Украиной.

Отмечается, что на аэродроме близ Лунинца были обнаружены около 15 самолетов Су-25 и зенитные установки С-400, которые стоят только на вооружении РФ.

Под Ельском же были замечены установки "Искандер", которых тоже нет в распоряжении ВС Беларуси, а также системы РСЗО.

Ельск

Лунинец

Речице

Речице

Стоит отметить, что в планах учений "Союзная решимость 2022" войска будет отрабатываться защита южной границы Беларуси. Для этого туда будут переброшены около 400 военных и около 70 единиц техники из России.

В Минобороны Украины отреагировали на эту информацию и заявили, что контролируют активность российских войск не только на территории Беларуси, но и в соседних областях России, а также в ОРДЛО и оккупированном Крыму.

"В настоящее время, все происходит в рамках наших оценок", — заявил глава МОУ Алексей Резников.

По его словам, в настоящее время вероятность эскалации оценивается, как низкая.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появилась информация о том, что вторжение в Украину со стороны России может произойти уже 15 февраля. Эта дата связана с тем, что якобы на этот период в Украине ожидаются сильные заморозки, что должно упростить передвижение боевой техники по промерзшему бездорожью.