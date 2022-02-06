Хвилюватися нема про що? З’явилися нові знімки російських таборів біля кордонів України

Російські війська у Білорусі майже впритул підійшли до кордону України.

Компанія Maxar Technologies показала нові супутникові знімки, на яких зафіксовано концентрацію військ на території Білорусі, всього за 50 кілометрів від кордону з Україною.

Про це пише Reuters.

У повідомленні йдеться, що подібні маневри військ спостерігаються у ході підготовки до військових навчань "Союзна рішучість 2022", які мають розпочатися 10 лютого та триватиме до 20 лютого.

Зокрема, війська було зафіксовано біля населених пунктів Єльськ, Речиця та Лунинець. Усі три військові об’єкти перебувають у межах 50 кілометрів від кордону з Україною.

Зазначається, що на аеродромі поблизу Лунинця було виявлено близько 15 літаків Су-25 та зенітні установки С-400, які стоять лише на озброєнні РФ.

Під Єльськом були помічені установки "Іскандер", яких теж немає в розпорядженні ЗС Білорусі, а також системи РСЗВ.

Єльськ

Лунинець

Речіце

Речіце

Варто зазначити, що у планах навчань "Союзна рішучість 2022" війська відпрацьовуватиметься захист південного кордону Білорусі. Для цього туди буде перекинуто близько 400 військових та близько 70 одиниць техніки з Росії.

У Міноборони України відреагували на цю інформацію та заявили, що контролюють активність російських військ не лише на території Білорусі, а й у сусідніх областях Росії, а також в ОРДЛО та окупованому Криму.

"В цей час все відбувається в рамках наших оцінок", — заявив глава МОУ Олексій Резніков.

За його словами, наразі ймовірність ескалації оцінюється як низька.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що вторгнення в Україну з боку Росії може статися вже 15 лютого. Ця дата пов’язана з тим, що нібито на цей період в Україні очікуються сильні заморозки, що має спростити пересування бойової техніки по бездоріжжю.