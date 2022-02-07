Наступатимуть? В Росії готуються до жорстких санкцій за вторгнення в Україну

В уряді РФ стурбовані можливістю втратити доступ до західних технологій.

Росія останнім часом проводить не лише військові навчання, а й готує свою економіку до роботи в умовах жорстких санкцій, які можуть проти неї запровадити через подальшу агресію проти України.

Про це повідомляє видання The Bell з посиланням на свої джерела в російському уряді.

Повідомляється, що віцепрем'єр Росії Андрій Білоусов провів серію нарад, під час яких заслухав доповіді низки представників стратегічних компаній та банківської сфери.

Серед таких "Пошта Росії", "Аерофлот" та "РЖД".

До цього в країні пройшли "навчання", які повинні були показати, як будуть справи у разі відключення Росії від системи SWIFT, а також заборони на постачання західного високотехнологічного обладнання та програмного забезпечення.

"Звітують все бадьоро, але у приватних розмовах кажуть — катастрофа", — говорить джерело видання.

Інше джерело повідомило, що точно виникнуть проблеми із рефінансуванням зовнішнього боргу, якщо буде введено обмеження на конвертацію рубля в долар, євро та фунт стерлінгів.

Крім того, повідомляється, що інфраструктурні компанії та банки розглядали можливість заміни західних продуктів китайськими аналогами, зокрема, їм рекомендували звернути увагу на продукцію Huawei.

Стрес-тести або "навчання" проводилися з метою пошуку альтернатив продукції Microsoft, Nvidia, VMware, SAP та інших. Наголошується, що загроза блокування доступу до західної продукції викликала "занепокоєння" в уряді Росії.

Як повідомлялося раніше, у США розглядають можливість ухвалення законопроєкту про санкції, які торкнуться, зокрема й перших осіб країни, включаючи самого президента Володимира Путіна та прем’єра Михайла Мішустіна. У списку навіть є ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва.

При цьому там не виключають, що санкції буде введено до того, як Кремль вирішиться на вторгнення.