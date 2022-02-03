США планують запровадити нові санкції проти Росії: подробиці

Білий дім продовжує працювати над пакетом санкцій проти Росії

Вашингтон готовий розглянути санкції проти Росії, які були запропоновані Конгресом. Деякі з них, згідно з пропозиціями, можуть бути застосовані незалежно від ситуацій, які спостерігатимуться на кордонах РФ та України.

Вказану інформацію у четвер, 3 лютого, оприлюднила представниця Білого дому Джен Псакі, — пише WissInfo.

За її словами США обговорюють підписання нового законопроєкту, який стосується запровадження певних обмежень проти РФ відразу, не пов'язуючи їх з можливим посиленням агресії на українських територіях. Вона також наголосила, що відповідний документ зараз перебуває на доробці та узгодженні у конгресменів і додала, що Вашингтон з самого початку був переконаний у тому, що застосування пакету жорстких економічних санкцій може стримати російську сторону і це вже відображається на їх ринках.

Варто відзначити, що кількома днями раніше телеканал CNN інформував, що лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл підтримав впровадження жорстких санкцій проти Кремля ще до того, як мова зайшла про ймовірне вторгнення агресора на українські території. Тоді він наголошував, що обмеження можуть стати менш ефективними, якщо будуть застосовані вже по факту нападу Росії на Україну.

Окрім цього, на початку тижня США вже повідомили загал про те, що розробили пакет заборон, які стосуватимуться осіб із російської еліти та членів їх родин в разі посилення агресії РФ. За словами Псакі, вони будуть задіяні до чиновників, які знаходяться в близькому оточенні Кремля та беруть безпосередню участь у рішеннях уряду.

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Також представниця Білого дому наголосила, що всі вищевказані міри відображають лише невелику частину усіх зусиль, які США готові застосовувати до Москви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час великої прес-конференції американський президент Джо Байден озвучив жорсткі санкції, які Вашингтон застосує до Путіна в разі вторгнення на українські території, на що Росія, своєю чергою, вкотре пригрозила посиленням агресії на кордонах з Україною.

Також нагадаємо, що іспанське видання оприлюднило тексти відповідей НАТО та Америки на пропозиції Кремля щодо "гарантій безпеки", де мова йшла й про попередження РФ, що подальше нарощування агресії потягне за собою введення певних економічних обмежень.