Персональні санкції проти верхівки Кремля – сильний стримуючий фактор

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm" Михайло Макарук ексклюзивно для видання "Телеграф" висловив думку про санкції, які США можуть застосувати проти РФ

Сенат США опублікував законопроєкт, яким, у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, американці мають намір вдарити особисто по президенту Володимиру Путіну та його близькому оточенню.

По людях, яких не хвилює доля держави, а турбують виключно особисті гроші, нерухомість тощо. Те, що вони дуже бережуть. Їм важливо, щоб санкції не стосувалися їхніх гаманців, гаманців їхнього близького оточення.

А тому перспектива прямих санкцій проти Путіна, його рідні та оточення, позбавлення їх можливості вести бізнес за кордоном, втрата купи елітної нерухомості, яку вони собі там придбали – дуже дієвий захід. І дуже гірка для них пігулка. І дуже чинний стримуючий фактор.

Як і гіпотетичне відключення від міжнародної міжбанківської системи передачі та здійснення платежів – SWIFT. Тобто до побачення, Visa, MasterCard. Для економіки РФ це, мабуть, не стане одномоментним крахом, падінням і коматозом. Адже крім SWIFT існують інші системи, орієнтовані на інші валюти, зокрема юань. Але відключення SWIFT однозначно викличе величезні труднощі у РФ. Як мінімум, рубль впаде капітально. Не виключено, що вдвічі.

Російська економіка заточена на експорт. А все, що експортується – експортується у доларах. Вони розповідають, що і без західної економіки чудово проживуть, торгуватимуть із Китаєм і круто житимуть. Але все це поки що — байки.

Насправді ж відключення SWIFT – це майже одразу смерть малого бізнесу, без анестезії. Щодо великого, то йому теж доведеться несолодко. Пошук нових ринків збуту, подвійна конвертація, максимально швидкий відтік західних клієнтів. Виживуть далеко не усі. Підприємства, що експортують алюміній, титанові руди можуть просто лягти. Росія — "велика країна", як запевняє її керівництво. Але вона торгує сировиною і майже нічого не виробляє сама.

Ми робили аналіз російського безпілотника Орлан-10, який окупанти активно використовують у Донбасі. Так там російського, крім назви та ізострічки, нічого немає. Компоненти з Індонезії, Малайзії, Китаю, Японії.

Персональні санкції проти верхівки Кремля – досить сильний стримуючий фактор. Захід намагався цього уникати, але якщо це все ж таки трапиться – Росії "гайки".

А на підльоті будуть і санкції проти "Північного потоку-2". У чомусь американці, по-хорошому, зацікавлені. Адже саме США отримали найбільшу вигоду під час газової кризи, яку росіяни влаштували в Європі. На піку цін на європейських біржах, коли Росія нагнітала, виходять США зі своїми пропозиціями. І невдовзі зі Штатів до Європи слідує понад 20 танкерів зі зрідженим газом. Такий подарунок для американської економіки могли зробити лише "хитромудрі" росіяни.

Прописано у проєкті закону й надання Україні летальної зброї, включаючи протитанкові системи, міномети, гранатомети, протикорабельні системи, зенітні системи, стрілецьку зброю та боєприпаси.

До речі, на тлі ескалації біля наших кордонів, яку влаштували росіяни, ми вже отримуємо додаткове озброєння зі США. Позачерговий рейс нещодавно прибув зі Штатів та стоїть на розвантаженні. Це особливо не афішується, але в російських пабліках і медіа вже "підгоряє".