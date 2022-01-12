Є умова: у Путіна відреагували на пропозицію Зеленського "домовитися"

Пєсков стверджує, що Кремль ніколи не був проти мирного врегулювання

У середу, 12 січня, постала офіційна позиція Кремля на заяви українського президента Володимира Зеленського щодо "договореностей" з питань Донбасу. Росія нібито не проти сісти за стіл переговорів, але є одне "але".

Подробиці передає російське видання "КоммерсантЪ".

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, необхідність "предметно домовлятися" щодо закінчення військового протистояння на Донбасі Росія підтримує постійно. При цьому в Москві не бачать, щоб українська сторона виконувала взяті на себе раніше зобов’язання.

Пєсков стверджує, що нові домовленості можуть стати для Зеленського черговим "вантажем", яке також залишиться не виконаним. Нібито саме тому російські політики й не поспішають сідати за стіл переговорів із Україною.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Зустріч "нормандської четвірки" в найближчому майбутньому, швидше за все, не відбудеться Учасник політичної підгрупи перемовників у Мінську Сергій Гармаш висловив "Телеграфу" думку, що якщо Росія і погодиться на новий нормандський саміт – то лише за умови отримати якусь вигоду

Також спікер Кремля додав, що тема переговорів "нормандської четвірки" продовжує залишатися дуже важливою, проте точну її дату важко спрогнозувати. За словами Пєскова, це також залежить від виконання українським урядом попередніх зобов’язань. Таким чином російський політик натякає на "Мінські домовленості", підписані Україною.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про необхідність "домовитися" з Росією щодо Донбасу 11 січня. Це сталося під час переговорів із представниками Німеччини та Франції, які відбулися у Києві. Під час зустрічі політики обговорили підготовку ймовірної зустрічі у "нормандському" форматі.

"Телеграф" також повідомляв, що найближчі січневі дні будуть повні переговорів між Росією та представниками НАТО. Насамперед дипломати обговорюватимуть висунуті Москвою вимоги до Альянсу щодо "гарантій безпеки".